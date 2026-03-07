رئيس الإمارات وأمير الكويت يبحثان تطورات المنطقة ويدينان اعتداءات إيران

بحث رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد، اليوم، خلال اتصال هاتفي أجراه مع أمير دولة مشعل الأحمد الجابر الصباح، التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وقالت وكالة الانباء الإماراتية، إن محمد بن زايد اطمأن خلال الاتصال، على دولة الكويت في ظل «الاعتداءات الإيرانية السافرة»، مؤكدًا تضامنه معها في كل ما تقوم به من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

فيما اطمأن أمير الكويت، على دولة الإمارات معبرًا عن تضامن الكويت معها في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.

وأكد الجانبان إدانتهما الاعتداءات الإيرانية على أراضي البلدين وعدد من الدول الشقيقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.

وشدد الزعيمان على اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون أمن البلدين واستقرارهما وأمن شعبيهما، داعيين إلى ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية والعودة إلى الحوار والحلول الدبلوماسية بما يحول دون مزيد من التدهور في الأمن الإقليمي.