الأردن يتابع مقتل مواطنين في الجيش الروسي ويحذر من التجنيد الأجنبي

أكدت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، عبر مديرية العمليات والشئون القنصلية، أنها تتابع تفاصيل مقتل مواطنين أردنيين اثنين بعد تجنيدهما للقتال ضمن الجيش الروسي، في إطار الحملات غير الشرعية لتجنيد الأردنيين من قبل جهات خارجية.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل مع الجهات المعنية لاستعادة جثامين المواطنين المتوفين وإعادتها إلى المملكة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن تجنيد المواطنين الأردنيين للقتال في جيوش أجنبية يُعد مخالفة للقانون الأردني والدولي، ويعرّض حياتهم للخطر.

وحذر المجالي المواطنين من التعامل مع أي محاولات لتجنيدهم في الجيش الروسي، داعيا إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه المحاولات لما تمثّله من خطر مباشر على حياتهم وخرق للقانون.

وأكد أن الأردن سيتخذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية لوقف هذه العمليات وحماية مواطنيه.

وأفاد المجالي بأن هناك جهات تعمل عبر شبكة الإنترنت على تجنيد الأردنيين والتغرير بهم للقتال في جيوش أجنبية، وأن الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية تواصل متابعة هذه الجهات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه الممارسات.