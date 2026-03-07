ماليزيا تستأنف الرحلات إلى جدة والمدينة اعتبارا من الغد

ستستأنف شركة أمل، ذراع رحلات الحج والعمرة التابعة للخطوط الجوية الماليزية، عملياتها العادية إلى جدة والمدينة المنورة اعتبارا من غد الأحد، بعد فترة وجيزة من الخدمة المحدودة بسبب إغلاق المجال الجوي الإقليمي.

وأعلنت الخطوط الجوية الماليزية في بيان لها اليوم السبت أن رحلاتها إلى الدوحة ستظل معلقة حتى 13 مارس لتقييم الوضع الأمني، حسب صحيفة ذا ستار الماليزية اليوم الأحد.

وأضافت الخطوط الجوية الماليزية أنها تواصل مراقبة التطورات وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عمليات آمنة وموثوقة.

وأضافت أن سلامة الركاب والطاقم تظل على رأس أولويتها.