إصابة 8 جنود إسرائيليين بقصف من جنوب لبنان بينهم حالات خطيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 8 من جنوده، بينهم حالات خطيرة، بقصف صاروخي من جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن 5 جنود من لواء "جفعاتي" أصيبوا بجروح خطيرة، فيما أصيب 3 آخرون بجروح طفيفة في الحادثة ذاتها، نتيجة إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه موقع عسكري قرب الحدود مع لبنان.

وأضاف البيان، أن الجنود المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إبلاغ عائلاتهم.

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت القناة 12 العبرية الخاصة، بإصابة 3 جنود إسرائيليين، أحدهم جروحه "خطيرة"، بنيران "حزب الله" جنوبي لبنان، دون تحديد المكان.

وأعلن "حزب الله" في بيانات متتالية، الجمعة، أنه نفذ 9 هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت مواقع عسكرية شمالي إسرائيل وقوات من الجيش متوغلة جنوبي لبنان.

والاثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة السبت الماضي عدوانا متواصلا على إيران ما خلّف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله" حليف إيران، الاثنين، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وشنت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف عشرات القتلى، ثم بدأت الثلاثاء، توغلا بريا محدودا.

وسبق أن قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.