إيران: 30% من قتلى الهجمات الأمريكية الإسرائيلية من الأطفال

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن 30 بالمئة من قتلى الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران هم من الأطفال.

وفي حديثها للتلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، قالت مهاجراني، إن بلادها تشهد أضرارا واسعة النطاق في المواقع المدنية.

وأضافت: "حتى اليوم، تم استهداف 3 آلاف و90 وحدة سكنية مدنية، و528 وحدة تجارية، و13 مركزا صحيا، منها 9 مراكز تابعة للهلال الأحمر".

ولفتت مهاجراني، إلى وقوع خسائر في الأرواح داخل المراكز الصحية.

وأوضحت أن الأطفال كانوا أيضا من بين المستهدفين في الهجمات، وأنهم يشكلون 30 بالمئة من إجمالي القتلى.

ومنذ 28 فبراير الماضي تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.