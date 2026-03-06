العراق: نرفض استخدام أراضينا لمهاجمة دول الجوار

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، الجمعة، على رفض استخدام أراضي البلاد منطلقا لمهاجمة دول الجوار.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث فيه المسؤولان آخر التطورات الأمنية في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي الأمريكي المشترك على إيران ورد الأخيرة عليه، وأيضا تداعيات ذلك على العراق، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأكد الجانبان على "رفض الاعتداءات التي تطال عددا من المدن العراقية بما فيها إقليم كردستان العراق".

وعبرا عن رفضهما لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا لمهاجمة دول الجوار.

وأعرب الجانبان عن دعمها كل الخطوات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، وفق البيان.

كما شددا على أهمية توحيد مواقف القوى الوطنية وخطابها، لمواجهة التحديات الراهنة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار العراق وسيادته، وتعزيز أمنه الوطني.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض عدة دول خليجية وعربية، بينها العراق، لاستهدافات بصواريخ إيرانية، في إطار رد طهران على ما تصفها بـ"مصالح أمريكية في دول المنطقة".

لكن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

وتشنّ إسرائيل والولايات المتحدة، منذ ذلك التاريخ، عدوانا عسكريا على إيران، أسفر عن مقتل مئات الإيرانيين، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون كبار.