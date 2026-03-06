مسيرات تستهدف مقرا لأحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة شمالي العراق

أفادت مصادر أمنية كردية اليوم الجمعة، بأن موقعا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في قضاء كويسنجق شرقي أربيل، تعرض إلى هجوم مكثف بالطائرات المسيرة شمال شرقي إقليم كردستان.

وذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن سلسلة انفجارات عنيفة دوت ظهر اليوم في مخيم "آزادي" التابع للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في أطراف المدينة، بعد أن تعرض لهجوم بست مسيرات مفخخة.

من جانب آخر، سقطت 3 مسيرات استهدفت إحداها مقرا للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني في ضواحي بلدة "ديكلة" شمال شرق أربيل، حيث سقطت المسيرة بالقرب من الموقع ولم يسفر الهجوم عن أية خسائر، فيما سقطت مسيرتان في مناطق برية جنوبي أربيل إحداهما قريبة من مخيم "دار شكران" للاجئين السوريين.