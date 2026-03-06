جيش الاحتلال يعلن اغتيال القائم بأعمال رئيس مكتب المرشد الأعلى الإيراني

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الجيش شنّ ضربة استهدفت قائدا بارزا في النظام الإيراني داخل طهران.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المسئول الذي حاول الجيش الإسرائيلي اغتياله في طهران هو علي حجازي، القائم بأعمال رئيس مكتب المرشد الأعلى.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ صباح السبت الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.