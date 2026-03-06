غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب لبنان وشرقه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، غارة جديدة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت .

كما أغار على بلدة السعيدة غرب مدينة بعلبك شرق لبنان، وعلى بلدة المجادل في جنوب لبنان.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في محلة عين المزراب – تبنين في جنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية استهدفت منطقة برج البراجنة.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في محلة عين المزراب – تبنين في جنوب لبنان.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على سهل بلدة السعيدة غرب مدينة بعلبك شرق لبنان، وشن الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة المجادل في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الجمعة سلسلة غارات استهدفت عددا من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم بلدة عنقون الجنوبية، كما استهدف بلدات صريفا وقلاوية والحنية والصوانة والخيام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارتين استهدفتا بلدة دورس في البقاع شرق لبنان.

وليل أمس، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مناطق الجاموس والمشرفية وحارة حريك والمعمورة والكفاءات وبرج البراجنة.

كما أغار ليلا على بلدات صريفا وعيتا الشعب وتولين والصوانة ومجدل سلم في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".