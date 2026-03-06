انفجارات تطال حقلين نفطيين في محافظة دهوك شمالي العراق

أعلنت مصادر في وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، توقف إنتاج النفط الخام في حقل "سرسنك" بمحافظة دهوك، أقصى شمالي إقليم كردستان العراق.

واتهمت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان "جهات داخلية بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي".

من جانب آخر، صرح ديوالي كوجر، قائد فوج في قوات حماية النفط والغاز، بأن حقل جمانكي النفطي الذي تديره شركة "إتش كيه إم" الأمريكية، قد تعرض لهجوم بمسيرتين مفخختين الليلة الماضية، ويقع الحقل في ناحية جمانكي التابعة لقضاء آميدي (80 كم شمال شرقي دهوك)، مؤكدا عدم وقوع إصابات.

وأضاف كوجر أن "المسيرتين سقطتا في إحدى باحات الشركة وتسببتا في اشتعال النيران، وسرعان ما تم السيطرة عليها وإخمادها، وأن الشركة قررت إيقاف أعمال الإنتاج في الحقل النفطي مؤقتا".

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بأن انفجارا عنيفا هز مدينة أربيل اليوم الجمعة، دون معرفة مزيدٍ من التفاصيل.