ميرسك تعلق المزيد من خدمات الحاويات بسبب المخاطر في الشرق الأوسط

قالت شركة ايه بي مولر ميرسك الدنماركية للشحن، إنها ستعلق اثنتين من خدمات الحاويات بسبب المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، في أحدث علامة على كيفية تأثير الصراع على خطوط الإمداد العالمية.

وقالت الشركة في إشعار للعملاء اليوم الجمعة، إنها سوف توقف مؤقتا خدمتها "إف إم 1" التي تربط الشرق الأقصى بالشرق الأوسط، وخدمتها "إم إي 11" التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت ميرسك قد أوقفت الحجوزات بالفعل من عدد من دول الخليج والشرق الأوسط فيما أدت الهجمات على إيران وهجماتها المضادة على الأصول الأمريكية وحلفائها، إلى تعطيل التجارة في أحد مراكز النقل الرئيسية في العالم.

وذكرت ميرسك التي تسيطر على سُدس أسطول الحاويات العالمي، في إشعار اليوم الجمعة، إن التعليق "إجراء احترازي" لحماية طاقمها وسط "صراع متصاعد" وبعد تقييم للمخاطر.

وأضافت الشركة التي يقع مقرها في كوبنهاجن أيضا إن خدمات النقل المكوكية المحلية في منطقة الخليج توقفت حتى إشعار آخر. علاوة على ذلك، فإن خدمتها "إم إي 1" التي تغطي الشرق الأوسط إلى شمال أوروبا، سوف تزيل محطتها في جبل علي بدبي، والذي عادة ما يكون أكثر موانئ الحاويات ازدحاما في العالم خارج آسيا.