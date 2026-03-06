حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية ومستوطنة إسرائيلية بالصواريخ

أعلن حزب اللّه اللبناني في بيانين منفصلين ظهر اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا ثكنة زرعيت ومستوطنة سعسع الإسرائيليتين بصليتين صاروخية.

وقال حزب الله في بيان إنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:20 ظهر اليوم الجمعة ثكنة زرعيت بصلية صاروخيّة".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله أنه "ردًّا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المُقاومة الإسلاميّة لعددٍ من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدونا عند الساعة 08:45 صباح الي مستوطنة سعسع بصلية صاروخيّة."

وأعلن حزب الله في 7 بيانات منفصلة في وقت سابق من اليوم الجمعة أن عناصره استهدفوا مواقع وقواعد عسكرية وتجمعات لآليات الجيش الإسرائيلي، شملت موقع المالكية، وقاعدة حيفا البحرية، ومواقع المطلة والمنارة والمرج وهضبة العجل، وثكنتي يفتاح ويوآف، كما استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيلي في مركبا ووادي العصافير والخيام وكفركلا في جنوب لبنان.

وأوضح حزب الله في بياناته أن هذه العمليات تأتي "ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية بما فيها ضاحية بيروت الجنوبية"، حيث استهدف حزب الله عند الساعة 00:30 من فجر اليوم الجمعة تجمّعاً لآليات الجيش الإسرائيلي في الموقع المُستحدث ببلدة مركبا للمرة الثالثة بصلية صاروخية، كما استهدفوا عند الساعة 01:40 فجرا تجمّعا لآليات الجيش الإسرائيلي المتقدمة من وادي العصافير باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام، مشيرا إلى أنه حقق إصابات مباشرة في صفوفها وأجبروها على التراجع، وتبعه عند الساعة 01:45 فجراً استهداف موقع المالكية بصلية صاروخية.

وفي سياق متصل، شنّ مقاتلو المقاومة عند الساعة 02:10 من فجر اليوم الجمعة هجوما بصليات صاروخية وقذائف مدفعية على مواقع وتجمّعات جيش العدو الإسرائيلي في وادي العصافير وتلة الحمامص في مدينة الخيام، وبوابة كفركلا والموقع المُستحدث في بلدة مركبا داخل الأراضي اللبنانية، وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المُحتلة، كما استهدف الهجوم في التوقيت نفسه مواقع المطلة والمنارة والمرج وهضبة العجل وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وكشف حزب الله في بياناته عن استهداف قاعدة حيفا البحرية في مدينة حيفا المُحتلة بصلية صاروخية عند الساعة 20:45 من مساء أمس الخميس، وفي التوقيت نفسه استهدف مقاتلو المقاومة ثكنة "يوآف" في الجولان السوري المُحتل بصلية صاروخية مماثلة، مؤكداً أن هذه الهجمات تأتي في إطار التصدي للتوغل الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية.