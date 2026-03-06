روسيا: زيادة كبيرة في الطلب على منتجات الطاقة بسبب حرب إيران

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن الحرب في إيران تسببت في "زيادة كبيرة في الطلب" على منتجات الطاقة الروسية.

وقال بيسكوف: "نشهد زيادة ملحوظة في الطلب على الطاقة الروسية نتيجة للحرب في إيران. لطالما كانت روسيا، ولا تزال، موردا موثوقا للنفط والغاز، سواءً الغاز المنقول عبر الأنابيب أو الغاز الطبيعي المسال. كما أنها قادرة على ضمان استمرارية جميع الإمدادات المتعاقد عليها".

وجاءت تصريحاته بعد أن منحت الولايات المتحدة، أمس الخميس، الهند "إعفاءً لمدة 30 يومًا" لشراء النفط الروسي العالق حالياً في البحر، في ظل استمرار الصراع في الشرق الأوسط بتعطيل أسواق الطاقة.

وقبل الصراع مع إيران، انتقدت الولايات المتحدة الهند لاستمرارها في شراء النفط الروسي- الذي يساعد في تمويل المجهود الحربي للكرملين في أوكرانيا- وفرضت تعريفات جمركية قاسية على البلاد.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن الإعفاء المؤقت، مدعيا أن "الإجراء قصير الأجل عن قصد لن يوفر فائدة مالية كبيرة" لروسيا.

وقال بيسكوف إن المشترين مثل الهند والصين يتحركون وفقًا لـ"مصالحهم الوطنية".

وقال المتحدث باسم الكرملين: "ونفعل الشيء نفسه. نواصل تعاوننا، بما في ذلك في مجال الطاقة وتجارة الطاقة، مع كل من الهند والصين".