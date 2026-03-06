البحرين تعلن تدمير 78 صاروخا و143 مسيرة إيرانية منذ السبت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت البحرين، الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 78 صاروخا و143 طائرة مسيرة أطلقت من إيران باتجاه المملكة منذ بدء الهجمات السبت الماضي.

جاء ذلك في تدوينة للقيادة العامة لـ"قوة دفاع البحرين" على حسابها بمنصة "إكس".

وقالت القيادة إن "منظومات الدفاع الجوي دمرت منذ بدء الاعتداء الغاشم 78 صاروخا و143 طائرة مسيرة استهدفت مملكة البحرين".

ولم تذكر البحرين تفاصيل إضافية بشأن الهجمات أو المواقع التي استهدفتها.

وتتعرض 8 دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية منذ السبت، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة عدوانا عسكريا متواصلا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف "مصالح أمريكية" في تلك الدول، غير أن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وبموازاة ذلك، تطلق طهران صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، ضمن ردها على هجمات إسرائيلية وأمريكية متواصلة قتلت مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.