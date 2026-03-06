الدوحة تدين هجوم إيران على مبان بالبحرين تضم أفراد قوة قطرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت الدوحة، الجمعة، هجوما إيرانيا على مبان في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية، وعدته "عملا عدائيا سافرا".

وأدانت وزارة الخارجية في بيان "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ بمناطق متفرقة من مملكة البحرين.

وذكرت أن المباني تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية، مشاركين ضمن مركز العمليات البحري التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأوضحت أنهم "بخير ولم تسجل بينهم إصابات".

وعدّت الخارجية الهجوم "عملا عدائيا سافرا، وانتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها ولأمن المنطقة".

وأكدت "تضامن قطر الكامل مع البحرين في مواجهة هذا الاعتداء".

وشدّدت على أن استهداف منشآت تضم قوات تعمل في إطار منظومة العمل الخليجي المشترك يشكّل "تصعيدا خطيرا يمسّ أمن دول مجلس التعاون ويقوّض مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول".

وبيّنت أن سفارة قطر لدى البحرين اتخذت الإجراءات اللازمة لمتابعة أوضاعهم وتأمين سلامتهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة.

وختمت الوزارة بيانها بالدعوة إلى وقف التصعيد والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مخاطر المزيد من التوتر.

ولم يصدر بيان بحريني يحدد بالضبط "مبانٍ تضم قوات بحرية قطرية"، لكن المنامة أعلنت استهداف منشآت بحرية وعسكرية في مناطق متفرقة، بما في ذلك قرب ميناء سلمان ومناطق أخرى مرتبطة بالتعاون الدفاعي الخليجي.

الإعلانات البحرينية التي تصدر تباعا، تركز على التصدي العسكري والأضرار المادية، مع التأكيد على التعاون مع دول الخليج، بما في ذلك بيانات مشتركة لمجلس التعاون الخليجي تدين الهجمات الإيرانية على الدول الأعضاء.

ومنذ السبت الماضي، تتعرض دول عربية بينها قطر لاستهداف إيراني بمسيرات وصواريخ في سياق رد طهران على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي.

وتقول طهران إنها "لا تستهدف دولا بعينها"، بل "القواعد الأمريكية" بالمنطقة، غير أن هذه الهجمات ألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.