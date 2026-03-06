رئيس وزراء لبنان يحذر من كارثة إنسانية بعد ارتفاع عدد النازحين

حذر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الجمعة، من "كارثة إنسانية" تلوح في الأفق بعد ارتفاع عدد النازحين جراء الهجمات الإسرائيلية المكثفة على جنوبي لبنان منذ الاثنين.

وقال سلام في كلمة له أمام سفراء الدول العربية والأجنبية في مقر الحكومة ببيروت: "إن هناك كارثة إنسانية تلوح في الأفق بعد ارتفاع عدد النازحين".

وأضاف أن "جزءًا من اللبنانيين يدفع ثمنا باهظا ولكن كلّ لبنان هو ضحيّة وسنستمرّ بقرار حصريّة السلاح لمصلحة اللبنانيين".

وفي 5 أغسطس 2025، أقرت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، الأمر الذي رفضه الأخير.

وشدد سلام، على أن "قرار الحرب والسّلم يجب أن يبقى بيد الدولة"، مشيرا إلى مواصلة حكومته "العمل مع كافة شركائنا الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي".

وتابع: "لم نختر هذه الحرب ونعمل مع أصدقائنا لوقف التصعيد وحماية بلدنا".

والخميس، أعلنت إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة الوزراء اللبناني، في تقريرها اليومي، الخميس، أن "عدد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء بلغ 95 ألفا و773 شخصا".

وأشارت إلى أن عدد مراكز الإيواء وصل إلى 441 مركزا.

وبالتوازي مع ذلك، وسع الجيش الإسرائيلي الخميس، إنذارات الإخلاء لتشمل أحياء واسعة بالضاحية الجنوبية لبيروت، بعد يوم من مطالبته السكان جنوب نهر الليطاني بمغادرة المنطقة والتوجه إلى شمال النهر.

والاثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة السبت هجوما متواصلا على إيران، حليفة "حزب الله"، ما خلّف 926 قتيلا إيرانيا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله"، الاثنين، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وشرعت إسرائيل، في اليوم ذاته، بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق جنوبي وشرقي البلاد، ثم بدأت الثلاثاء توغلا بريا محدودا.

وسبق أن قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.