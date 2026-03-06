عضوية الناتو تتصدر أولويات قبرص بعد تعرضها لهجوم بمسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تستعد قبرص مجددا لمحاولة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وذلك بعد تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة مطلع هذا الأسبوع.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في مقابلة مع قناة "سكاي" اليونانية تم بثها الليلة الماضية: "لو كان الأمر ممكنا لتقدمنا بطلبنا غدا ".

وأضاف أن بلاده تجري بالفعل استعداداتها للحصول على عضوية الناتو.

وقال الرئيس القبرصي إن العمل يجري على المستويات العسكرية والتشغيلية والإدارية حتى يمكن لبلادنا التحرك "فور سماح الظروف السياسية بذلك".

واعترف خريستودوليدس بأنه لا يمكن اتخاذ مثل هذه الخطوة حاليا بسبب الموقف الذي تتخذه تركيا باعتبارها عضوا في الناتو يرفض انضمام قبرص.

يشار إلى أن حلف الناتو يتخذ قراراته بقبول الأعضاء الجدد بالإجماع.