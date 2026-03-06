غارات جوية جديدة تستهدف إيران فيما تدخل الحرب يومها السابع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بوقوع موجة جديدة من الغارات الجوية اليوم الجمعة، فيما دخلت الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة يومها السابع.

استهدف القصف الثقيل مناطق سكنية بالقرب من مدينة إصفهان بوسط البلاد والعاصمة طهران.

وبحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، استهُدفت 3 بلدات صغيرة على مشارف إصفهان في أحدث طلعات جوية. كما جرى تسجيل وقوع غارات جوية في الجزء الشرقي من المدينة نفسها.

وأضافت تسنيم أن عدة أشخاص أصيبوا وتضررت مباني سكنية ومركبات.

وفي طهران التي يقطنها نحو 15 مليون شخص، أيقظ النشاط العسكري الجديد في الساعات الأولى من اليوم السكان.

ووصف الشهود أزيز المقاتلات بأنه كان على ارتفاع منخفض فوق أسطح المدينة.

وإلى الجنوب أكثر، قالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلا عن مكتب المحافظ في قُم إنه جرى استهداف قاعدتين عسكريتين خارج المدينة. وأضاف التقرير أن الأفراد العسكريين لم يتضرروا من القصف.