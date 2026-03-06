زعيم المعارضة الهندية: السياسة والعلاقات الدولية تتجه الآن نحو قوى الظلام

قال راهول غاندي زعيم المعارضة الهندية اليوم الجمعة، إن السياسة والعلاقات الدولية حاليا "تتجه نحو قوى الظلام" وتبتعد عن المعرفة، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

وأضاف غاندي، زعيم المعارضة في مجلس النواب الهندي (لوك سابها)، أنه لا توجد محاولة لفهم الآخرين، سواء في السياسة أم العلاقات الدولية، وإنه غالبا ما يتم اللجوء إلى العنف عند وقوع خلاف.

وتابع: "نرى اليوم في سياستنا، وفي العلاقات الدولية، أن الجميع يتجهون نحو قوى الظلام ويبتعدون عن المعرفة. لا توجد محاولة لفهم الآخرين ، وإنما تلجأ فقط لتفجيرهم وقتلهم".

وأضاف: "إننا نمارس الشيء ذاته في سياستنا. فحين لا تتفق مع الآخرين تهاجمهم أو تمارس العنف تجاههم".

وجاءت تصريحات غاندي خلال فعالية في مدينة كولام لإحياء الذكرى المئوية للقاء بين المهاتما غاندي والقديس والمصلح الاجتماعي سري نارايانا جورو.