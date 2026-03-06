شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت خلال الليل بعد أن أصدرت تحذيرات للسكان هناك بالمغادرة، كما أصدرت جماعة حزب الله اللبنانية تحذيرات ‌كذلك لإسرائيليين لمغادرة بلدات وقرى على خط المواجهة.

وأظهرت لقطات لوكالة رويترز انفجارات وومضات أضاءت ظلام الليل فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن 26 موجة من الضربات خلال الليل على الضاحية، مضيفا أن الأهداف شملت مراكز قيادة لحزب الله ومخازن أسلحة.

وطلب متحدث عسكري إسرائيلي، أمس الخميس، من ⁠سكان الضاحية الجنوبية الانتقال إلى الشرق والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبيرة في العاصمة قال إن عليهم مغادرتها، ومنها مناطق مجاورة لمطار بيروت.

وأصدر حزب الله في رسالة نشرها بالعبرية على قناته على تيليجرام في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، تحذيرا للإسرائيليين في بلدات تقع ضمن نطاق خمسة كيلومترات من الحدود لإخلائها.

وقال: "لن تمر عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين الآمنين وتدمير البنى التحتية المدنية وحملة التهجير التي ينفذها دون رد".

وخلال القتال بين حزب الله وإسرائيل ‌في 2024، ⁠جرى إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن الكثيرين عادوا منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق وجود خطط لإجلائهم في الوقت الحالي.

وانجر لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط يوم الاثنين، عندما فتح حزب الله النار ⁠على إسرائيل التي ردت بشن غارات جوية مكثفة ركزت بشكل كبير على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان وشرقه.

وأصدرت إسرائيل تحذيرات أيضا للبنانيين لمغادرة مناطق واسعة من جنوب وشرق لبنان.

وقالت ⁠وزارة الصحة اللبنانية إن 123 قتلوا وأصيب 683 في الهجمات الإسرائيلية هذا الأسبوع. ولا تذكر تلك البيانات تفصيلا يشير إلى عدد المدنيين والمقاتلين من بين ⁠القتلى والمصابين.