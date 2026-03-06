شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الكردية الإيرانية في العراق على مهاجمة إيران مع اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط، وذلك في الوقت الذي توعدت فيه أذربيجان بالرد على استهدافها بصواريخ إيرانية.

وقالت إسرائيل، اليوم الجمعة، إنها بدأت موجة "واسعة النطاق" من الهجمات على البنية التحتية في طهران، بينما تعرضت مدن خليجية لقصف جديد من جانب إيران، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الجمعة، التصدي لهجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة العديد الجوية، أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وذكر الحرس الثوري الإيراني أن القوات الإيرانية استهدفت قاعدة رامات دافيد الجوية وموقع رادار في إسرائيل، ومعسكر العديري في الكويت حيث تتمركز قوات أمريكية، بالإضافة إلى هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في أربيل بالعراق.

وقال متحدث باسم الحرس الثوري إنه سيتم قريبا نشر أسلحة جديدة لمواجهة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي، دون الخوض في التفاصيل.

وتشهد الحرب المستمرة منذ سبعة أيام استهداف إيران لإسرائيل ودول الخليج وقبرص وتركيا وأذربيجان، وامتدت إلى المحيط الهندي حيث أغرقت غواصة أمريكية سفينة حربية إيرانية.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة، في مؤتمر حوار رايسينا في نيودلهي، اليوم الجمعة: "هذه حرب وجودية بالنسبة لإيران، ولم تترك لنا خيارا سوى الرد أينما انطلقت الهجمات الأمريكية".

وردا على احتمال دخول قوات كردية إيرانية إلى إيران، قال ترامب لوكالة رويترز، أمس الخميس: "أعتقد أنه أمر رائع أنهم يريدون فعل ذلك، وأنا أؤيدهم تماما".

وذكرت مصادر أمنية أن هجومين بطائرات بدون طيار إيرانية استهدفا معسكرا للمعارضة الإيرانية في كردستان العراق، أمس الخميس.

وأفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن جماعات مسلحة كردية إيرانية تشاورت خلال الأيام القليلة الماضية مع الولايات المتحدة بشأن ما إذا كان ينبغي مهاجمة قوات الأمن الإيرانية في الجزء الغربي من البلاد وكيف يمكن تنفيذ ذلك.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الحملة العسكرية التي أطلق عليها اسم (ملحمة الغضب) تركز على تدمير صواريخ إيران الهجومية وقدرات إنتاج الصواريخ والبحرية الإيرانية، مع عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.