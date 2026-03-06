ما أبرز مستجدات اليوم السابع من الحرب في الشرق الأوسط؟

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومها السابع، حيث واصلت إسرائيل هجماتها المكثفة على طهران، وذلك وسط تأكيد إيراني لاستعداد لحرب طويلة الأمد.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إنه شن موجة واسعة من الهجمات على ما وصفها بـ"البنية التحتية للنظام الإيراني" في طهران.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بوقوع انفجارات في طهران بعد الإعلان الإسرائيلي، قائلا إن مناطق في شرق طهران ووسطها تعرضت لغارات جوية.

وصرّح وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث بأن القوة النارية على إيران على وشك أن تتوسع بشكل كبير، وأن الولايات المتحدة تشن غارات على أنظمة الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية "كل ساعة"، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف هيجسيث، أن الولايات المتحدة قادرة على مواصلة حملتها متى أرادت، وأن عددا من حلفاء الولايات المتحدة بادروا بتقديم المساعدة.

كما قال إن الرئيس الأمريكي ترامب، سيكون له "رأي حاسم" في اختيار من سيحكم إيران، بينما صرّح ترامب نفسه لوسائل إعلام أمريكية بأنه "سيشارك" في اختيار المرشد الجديد.

من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إنها استهدفت حاملة مسيّرات إيرانية كبيرة، مؤكدة أنها مشتعلة الآن في البحر.

في المقابل، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن "ابتكارات وأسلحة جديدة" لدى بلاده في الطريق، ولم تُستخدَم من قبل.

في غضون ذلك، وردت أنباء عن انفجارات في بيروت، وأعلنت البحرين أن إيران هاجمت فندقا ومبان سكنية.

وأعلنت قطر أنها اعترضت هجوما بطائرة بدون طيار "درونز" على قاعدة أمريكية.

وهبطت أول رحلة جوية تابعة للحكومة البريطانية لإجلاء مواطنين من الشرق الأوسط في مطار ستانستيد في لندن بعد إقلاعها من عُمان.