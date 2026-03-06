إيران تتعهد بشن هجمات أوسع نطاقا مع استمرار السعي لاختيار خليفة خامنئي

أعلن الجيش الإيراني توسيع نطاق هجماته الانتقامية بعد مرور حوالي أسبوع على بدء الحرب.

وذكر التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة نقلا عن مقر خاتم الأنبياء المركزي، الذي يتولى القيادة العملياتية للقوات المسلحة الإيرانية في زمن الحرب، أن العدو سيواجه في الأيام المقبلة ضربات أكثر كثافة وواسعة النطاق.

كما أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية أيضا وقوع هجمات بمسيرات انقضاضية على قاعدة رامات ديفيد الجوية ومحطة رادار في إسرائيل، بالإضافة إلى قاعدة أمريكية في الكويت وفي أربيل بالعراق.

وفي غضون ذلك، يواصل مجلس القيادة المؤقت في إيران البت في مسألة من سيخلف المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قتل خلال الهجمات الإسرائيلية الأمريكية يوم السبت الماضي.

وفي اجتماعه الرابع، ناقش الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجي ورجل الدين علي رضا عرفي، عقد اجتماع لتحديد قائد أعلى جديد، وفقا لبيان حكومي صدر اليوم الجمعة.

ويتولى هذا الثلاثي إدارة شئون الدولة منذ وفاة خامنئي.

وتم منح المجلس صلاحيات موسعة أمس الخميس، بما في ذلك سلطة البت في مسائل الحرب والسلام وتعيين أو عزل مسؤولي الجيش والشرطة.