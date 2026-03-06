إسرائيل: إصابة أكثر من 1600 شخص منذ بداية الحرب مع إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الجمعة، إن أكثر من 1600 شخص يتلقون العلاج في المستشفيات في إسرائيل منذ بداية الحرب مع إيران.

وتردد أن الحصيلة تشمل أشخاصا أصيبوا في هجمات بصواريخ بالإضافة إلى من أصيبوا خلال الركض إلى الملاجئ وأفرادا تلقوا العلاج من التوتر.

وقالت الوزارة إن 140 شخصا نقلوا إلى المستشفيات على مدار الـ24 ساعة الماضية عقب هجوم صاروخي بينهم شخص أصيب بإصابة خطيرة.

وقُتل ما إجماليه 11 شخصا في إسرائيل منذ بداية الحرب السبت الماضي.

وفي إيران لقي أكثر من 1200 شخص حتفهم منذ السبت الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن مؤسسة حكومية. وتسببت هجمات إيرانية في دول الخليج في سقوط العديد من الضحايا أيضا.