استمرار تحميل النفط من جزيرة خارك الإيرانية رغم القصف الأمريكي

تستمر عمليات تحميل النفط من جزيرة خارك في الخليج العربي، إحدى أهم موانئ النفط الإيرانية، رغم تعرضها لهجوم أمريكي أمس السبت.

وبحسب تقرير موقع "تانكر تراكرز" المختص برصد تجارة النفط العالمية، فإن صور الأقمار الصناعية تظهر استمرار شحنات النفط من جزيرة خارك بعد الهجوم الأمريكي عليها.

وذكر التقرير أن ناقلة نفط واحدة كانت تقوم بتحميل النفط من الجزيرة، بينما شوهدت 7 ناقلات أخرى في محيطها.

وتقع جزيرة خارك على بعد نحو 30 كيلومترا من السواحل الإيرانية في الخليج العربي، وتُعد واحدة من أهم النقاط الاستراتيجية لصادرات النفط الإيرانية.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استهداف قوات بلاده جزيرة خارك الواقعة بالركن الشمالي الشرقي للخليج العربي، وتدمير "جميع الأهداف العسكرية" فيها.

وذكر ترامب، أن الجيش الأمريكي لم يستهدف هذه المرة البنية التحتية النفطية في الجزيرة، محذرا من أنه سيدرس هذا الخيار في المرة القادمة إن تدخلت إيران في مضيق هرمز ومنعت عبور السفن بحرية وأمان.

بالمقابل أعلنت إيران أن الهجوم الأمريكي على جزيرة خارك لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين المدنيين أو العسكريين.