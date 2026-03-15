زيلينسكي: روسيا أطلقت 86 صاروخا و1770 طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال أسبوع

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الأحد، أن روسيا أطلقت 1770 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1530 قنبلة جوية موجهة، و86 صاروخا على أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي: "خلال الأسبوع الماضي وحده، شنت روسيا هجمات على أوكرانيا باستخدام 1770 طائرة مسيرة هجومية، وأكثر من 1530 قنبلة جوية موجهة، و86 صاروخا، من بينها أكثر من 20 صاروخا باليستيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي، أن "كل صاروخ من هذه الصواريخ يحتوي على 60 مكونا أجنبيا على الأقل، إلى روسيا عبر التحايل على العقوبات الدولية".

وأشار زيلينسكي، إلى أن طرق الالتفاف على العقوبات معروفة، مؤكدا ضرورة إغلاق هذه القنوات.

وأكد زيلينسكي، أنه إذا كان العالم لا يمتلك أنظمة دفاع جوي كافية لحماية الأجواء من الصواريخ الباليستية في كل من أوروبا والشرق الأوسط في الوقت نفسه، فمن الضروري حرمان روسيا من القدرة على تصنيع الصواريخ داخل مصانعها.

وتتصدى أوكرانيا للعملية الروسية الشاملة منذ فبراير 2022، وتستهدف روسيا بشكل منهجي المدن والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت الطاقة داخل البلاد.

وفرضت الدول الغربية حزمة واسعة من العقوبات على موسكو عقب العملية الروسية الشاملة في أوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات.

لكن الإدارة الأمريكية أعلنت قبل أيام أنه يمكن بيع النفط الروسي المحمل بالفعل على ناقلات بشكل مؤقت دون التعرض لعقوبات.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة الإمدادات في السوق العالمية بعد ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب مع إيران.

ومن المقرر أن يستمر هذا الإعفاء المؤقت من العقوبات الأمريكية حتى 11 أبريل المقبل.

وانتقدت ألمانيا ودول أخرى داعمة لأوكرانيا هذا القرار، مؤكدة أن الضغط على روسيا يجب أن يستمر للمساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.