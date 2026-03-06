إيران تغرق في ظلام رقمي في سابع أيام الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت منظمات معنية بمراقبة أنشطة الانترنت اليوم الجمعة، إن أجزاء واسعة من إيران لاتزال معزولة عن الشبكة العالمية في اليوم السابع من الحرب.

وقالت منظمة نتبلوكس، التي ترصد انقطاع الانترنت، إن نسبة الاتصال بالانترنت في البلاد، تبلغ حوالي 1%، واصفة إيران بأنها "في ظلام رقمي".

وأشارت البيانات الصادرة عن شركة تكنولوجيا المعلومات "كلاود فلير" أيضا إلى توقف شبه كامل في حركة مرور الإنترنت.

ولا تزال شريحة صغيرة من المؤسسات العسكرية والسياسة الإيرانية تتمتع بإمكانية الوصول إلى الإنترنت دون قيود.

وتواصل وسائل الإعلام الإيرانية أيضا نشر الأخبار على منصات مثل تيليجرام وإكس، المحظورة رسميا في البلاد.

وحتى في أوقات السلم، يخضع الوصول إلى الإنترنت في إيران لرقابة صارمة. ويتم حجب العديد من المواقع الإلكترونية والتطبيقات في هذا البلد الذي يزيد تعداده عن 90 مليون نسمة.