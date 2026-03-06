لبنان يطلب من عمان استخدام ثقلها الدبلوماسي لوقف استدراج الحرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طلب وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الجمعة، من سلطنة عُمان "استخدام ثقلها الدبلوماسي" لوقف استدراج الحرب إلى لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رجي مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، وفق تدوينة نشرها الوزير اللبناني.

وقال رجي إنه طلب من مسقط "استخدام ثقلها الدبلوماسي لدى الأطراف المعنية لوقف استدراج نيران الحرب إلى الأراضي اللبنانية"، دون أن يحدد تلك الأطراف.

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل شن هجمات دموية متصاعدة في أنحاء متفرقة في لبنان بما فيها العاصمة بيروت، تسببت بنزوح مئات الآلاف، سبقها عمليات توغل عسكري محدود وإنذارات لسكان بالإخلاء.

وتفجرت المواجهات عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة السبت هجوما على إيران، أدى إلى سقوط مئات القتلى، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل و"مصالح أمريكية" بالمنطقة.

والاثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة السبت هجوما متواصلا على إيران، حليفة "حزب الله"، وأسفر عن مئات القتلى، بينهم المرشد الإيراني علي خامنئي.

وهاجم "حزب الله"، الاثنين، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.