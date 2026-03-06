وزير الطاقة الأمريكي: لا موعد لبدء البحرية بمرافقة السفن عبر هرمز

نفى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، وجود موعد محدد لبدء قوات البحرية بمرافقة الشحن وناقلات النفط لتأمين عبورها من مضيق هرمز الذي أغلقته طهران إثر العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأمريكية الجمعة، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط منذ بدء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في الأسواق الدولية وتضرر سلاسل الإمداد.

وقال رايت: "لا يوجد جدول زمني محدد لقضية مرافقة قطع البحرية الأمريكية لسفن الشحن عبر هرمز"، في إطار حمايتها من استهداف إيراني محتمل.

وتوقع أن تتمكن بلاده "في أقرب وقت من إعادة حركة السفن إلى طبيعتها عبر الممرات المائية".

وأردف: "سنفعل ذلك (مرافقة السفن) بمجرد أن يكون بمقدورنا، في الوقت الراهن تركز بحريتنا وقواتنا المسلحة على أمور أخرى، وهي نزع سلاح النظام الإيراني".

لكنه كشف أنه "حتى الآن، لم تقبل أي سفن عرض المرافقة من البحرية الأمريكية".

وتتناقض تصريحات رايت مع إعلان الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء، أن البحرية الأمريكية ستبدأ بمرافقة الناقلات التجارية "بأسرع وقت ممكن".

وكتب ترامب: "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية مرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، في أقرب وقت ممكن، ستضمن الولايات المتحدة تدفق الطاقة الحر إلى العالم".

غير أن الموقف الأمريكي يصطدم مع الواقع الذي فرضته إيران بإغلاق المضيق أمام حركة الملاحة وإعلان السيطرة عليه.

والأربعاء، قال نائب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد أكبر زاده، إن مضيق هرمز أصبح تحت "السيطرة الكاملة" لجيش بلاده.

يأتي هذا التباين وسط توتر مستمر في المنطقة، فيما تؤكد الإدارة الأمريكية التزامها بضمان "تدفق الطاقة الحر"، لكن التنفيذ العملي لا يبدو واضح المعالم من حيث موعد التنفيذ.

وفي السياق ذاته، قال رايت إن أسعار النفط "ارتفعت قليلا" مقارنة بما كانت عليه قبل شهرين، بسبب قيود تدفقه عبر مضيق هرمز بسبب الحرب.

واعتبر أن هذا الارتفاع "مؤقت"، مضيفا: "نحتاج لتوفير النفط على المدى القريب، أما على المدى البعيد فالإمدادات وفيرة ولا داعي للقلق".

وأوضح أن لدى الولايات المتحدة عددا من الإجراءات قصيرة الأجل ومؤقتة لتخفيض أسعار الطاقة، وتسعى إلى حماية مواطنيها من تقلبات الأسواق.

وتسببت الحرب على إيران بتضرر إمدادات الطاقة، في ظل التراجع الحاد في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، مع تقارير عن تكدس مئات السفن على جانبي المضيق نتيجة المخاطر الأمنية المتزايدة.

ومنذ السبت تشن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية هجوما عسكريًا على إيران، قتل فيه مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون.

وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل، كما تهاجم ما تقول إنها "قواعد ومصالح أمريكية" بدول عربية، لكن بعض الهجمات خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.