العراق: هجوم جوي يستهدف أحد مواقع الحشد الشعبي في الموصل

الأكثر قراءة
وكالة تسنيم الإيرانية: انفجارات في قاعدة بحرية أمريكية بالسعودية
الأهلي يعلن التصعيد في أزمة مباراة الجيش الملكي بعد عقوبات الكاف
مجلس النواب الأمريكي يصوت على قرار لوقف هجوم ترامب على إيران وسط انقسام في الكونجرس
الترجي يعلن إقامة مباراة الأهلي في استاد القاهرة بدون جماهير
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الجمعة، بأن أحد مقار الحشد الشعبي تعرض للقصف في محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).
وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن اللواء 50 في الحشد الشعبي بمدينة الموصل تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل.