 العراق: هجوم جوي يستهدف أحد مواقع الحشد الشعبي في الموصل
الجمعة 6 مارس 2026 2:46 م القاهرة
العراق: هجوم جوي يستهدف أحد مواقع الحشد الشعبي في الموصل

بغداد (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 مارس 2026 - 2:28 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مارس 2026 - 2:28 م

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الجمعة، بأن أحد مقار الحشد الشعبي تعرض للقصف في محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن اللواء 50 في الحشد الشعبي بمدينة الموصل تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل.

