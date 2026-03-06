العراق: هجوم جوي يستهدف أحد مواقع الحشد الشعبي في الموصل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم الجمعة، بأن أحد مقار الحشد الشعبي تعرض للقصف في محافظة نينوى (400 كم شمالي بغداد).

وذكرت وسائل الإعلام العراقية، أن اللواء 50 في الحشد الشعبي بمدينة الموصل تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، دون إعطاء مزيدٍ من التفاصيل.