انفجارات عنيفة تهز العاصمة الإيرانية

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة، سلسلة من الانفجارات العنيفة المتتالية جراء القصف الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في طهران بأن ثلاثة انفجارات متتابعة وقعت في جنوب شرقي المدينة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.

وتسببت الانفجارات الشديدة بحالة من الذعر لدى السكان في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.