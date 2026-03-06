الإمارات: دفاعاتنا الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و109 طائرات مسيرة

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم الجمعة، ودمرت 9 صواريخ باليستية. كما رصدت 112 طائرة مسيّرة، حيث تم اعتراض 109 طائرات منها، بينما سقطت 3 مسيرات أخرى داخل أراضي الدولة.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية في بيان اليوم: "منذ بدء الاعتداء الإيراني السافر، تم رصد 205 صواريخ باليستية، حيث تم تدمير 190 صاروخا باليستيا، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان داخل أراضي الدولة. كما تم رصد 1184 طائرة مسيّرة إيرانية واعتراض 1110 منها، فيما سقطت 74 طائرة مسيّرة داخل أراضي الدولة. كما تم أيضاً رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة".

وخلفت هذه الهجمات 3 حالات وفاة من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنجلادشية، و112حالة إصابة بسيطة من الجنسيات الإماراتية والمصرية والإثيوبية والفلبينية والباكستانية والإيرانية والهندية والبنجلادشية والسيرلانكية والأذربيجانية واليمنية والأوغندية والإريترية واللبنانية والأفغانية والبحرينية ومن جزر القمر وتركيا.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.