إسرائيل تستدعي خطيب الأقصى للتحقيق في سجن المسكوبية بالقدس

استدعت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق في سجن المسكوبية بالقدس الغربية.

وقالت مصادر عائلية للأناضول، فضلت عدم ذكر هويتها، إن السلطات الإسرائيلية استدعت الشيخ صبري (87 عاما) للتحقيق.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ صبري توجه بالفعل إلى مركز تحقيق سجن المسكوبية.

وأوضحت أن العائلة لا تعلم بعد سبب هذا الإجراء، وأنها تنتظر ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

وفي السياق ذاته، أدانت الهيئة الإسلامية العليا، استدعاء الشيخ صبري، مؤكدة أن التحقيق معه لن يضعف من مكانته وقيمته.

وأضافت الهيئة الإسلامية العليا، في بيان أن "الشيخ صبري رمز إسلامي، وما يتعرض له يُعد تعديا على علماء الأمة الإسلامية ورجال الدين".

ودعت حكومات الدول الإسلامية، إلى الوقوف إلى جانب الشيخ صبري، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها.

كما حذرت الهيئة، من أي خطر قد يهدد سلامته وصحته، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وأصدرت السلطات الإسرائيلية، خلال الأشهر الأخيرة، عدة قرارات بحق الشيخ صبري، من بينها منعه من دخول المسجد الأقصى، ومنعه من السفر، إضافة إلى توجيه تهم التحريض له.

كما اقتحمت منزله واستدعته للتحقيق أكثر من مرة.