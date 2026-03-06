إيران: لن نعلن وقفا لإطلاق النار أو مفاوضات تحت أي ظرف

قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، إن طهران لن تعلن وقفا لإطلاق النار في الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل تحت أي ظرف. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مظاهرة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل جرت عقب صلاة الجمعة في مصلى الإمام الخميني الكبير في العاصمة طهران.

وشدد عزيزي، على ضرورة أن يتبع جميع المسؤولين في البلاد نهج المرشد علي خامنئي، وأن يكونوا قريبين من الشعب في الميدان.

وأضاف: "لن نعلن وقفا لإطلاق النار أو مفاوضات تحت أي ظرف".

وفي تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشال"، الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن يكون هناك اتفاق مع نظام طهران إلا "الاستسلام غير المشروط".

وأضاف ترامب، أنه في حال حدوث الاستسلام، وبعد اختيار قائد "عظيم ومقبول" لإيران، ستعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها بلا كلل لإخراج البلاد من "حافة الانهيار".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.