قطر: الحرب ستجبر دول المنطقة على وقف صادرات الطاقة

حذر وزير الدولة القطري لشئون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط ستجبر دول الخليج على وقف إنتاج وتصدير منتجات الطاقة في غضون أيام.

وقال الكعبي في مقابلة أجراها مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن استمرار الأعمال العدائية قد يقود أسعار النفط لتصل إلى 150 دولارا للبرميل، كما توقع ارتفاع أسعار الغاز إلى 40 دولارا لكل مليون وحدة حرارية.

وأضاف: "كل من لم يعلن حالة القوة القاهرة بعد، نتوقع أن يقوم بتفعيلها خلال الأيام القليلة المقبلة إذا استمر هذا الوضع.. كل المصدرين في منطقة الخليج سيتعين عليهم تفعيل حالة القوة القاهرة".

وتابع: "إذا استمرت هذه الحرب لبضعة أسابيع، فسيتأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم.. أسعار الطاقة سترتفع على الجميع، وسيحدث نقص في بعض المنتجات، وبالتالي ستكون هناك سلسلة من ردود الفعل السلبية على المصانع التي لن تتمكن من التوريد".

ولفت إلى أنه حتى في حال انتهت الحرب فورا، فإن الأمر سيستغرق في دولة قطر "أسابيع إلى أشهر" من أجل العودة إلى دورة التوريد الطبيعية.

وحذر في الوقت نفسه من أن إطالة أمد الاضطرابات ستؤثر بشكل كبير على أسواق الطاقة العالمية، وقد تؤدي إلى "انهيار اقتصادات العالم"، كما نوه بأن مشروع توسعة حقل الشمال سيؤخر بدء الإنتاج، موضحا: "سيؤدي ذلك حتما إلى تأخير كل خطط التوسعة لدينا. إذا عدنا للعمل بعد أسبوع، فربما يكون التأثير طفيفا، أما إذا استمر لشهر أو شهرين، فالوضع مختلف تماما".

وكانت دولة قطر قد أعلنت تفعيل حالة القوة القاهرة ووقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال يوم الاثنين الماضي، مع استمرار إيران في استهداف أراضيها وأراضي دول الخليج.