قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق صواريخ مؤخرًا من إيران باتجاه ما سماها «أراضي إسرائيل».

وأضاف الجيش في بيان، مساء الجمعة، أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد، وتابع: «في الدقائق الأخيرة، وزّعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات استباقية مباشرة على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية».

وذكر البيان: «يُرجى من الجمهور التحلي بالمسئولية والالتزام بالتعليمات، فهي تُنقذ الأرواح... يجب عليكم دخول المناطق المحمية فور تلقي التحذير، والبقاء فيها حتى إشعار آخر».

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.