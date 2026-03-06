7 شهداء و20 جريحا إثر غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صعُد الطيران الحربي الإسرائيلي غاراته بعد ظهر ومساء اليوم الجمعة، على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب وصولاً إلى البقاع.

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الغارات الجوية عن استشهاد 7 أشخاص وتسجيل 20 إصابة، فيما تم إنقاذ 3 أطفال كانوا تحت الأنقاض في منطقة النبي شيت في البقاع.

وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على منطقة الجناح في بيروت قرب مقر السفارة الإيرانية القديم.

كما استهدف مدينتي صور وبنت جبيل في الجنوب وبلدتي سرعين الفوقا والنبي شيت شرقي بعلبك في البقاع.

ودخلت الساحة اللبنانية، على خط الحرب الراهنة، حيث يكثف جيش الاحتلال من غاراته ودعواته لنزوح السكان من جنوب لبنان، في أعقاب هجوم صاروخي شنه حزب الله، ووصف بأنه كان إعلانًا من الحزب بانخراطه في الحرب بشكل مباشر.