قطر وسوريا تبحثان أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة

بحث وزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن، مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة، التطورات الأمنية بالمنطقة وسبل تعزيز التعاون والتنسيق.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية، في بيان، أن أبو قصرة أجرى اتصالا هاتفيا، مساء الجمعة، مع "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون الدفاع" القطري.

وأوضحت الوزارة أن الجانبين استعرضا "آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، وبحثا أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة".

وتتعرض 8 دول عربية، هي السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والأردن والعراق، لهجمات إيرانية منذ 28 فبراير الماضي، عقب بدء إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا متواصلا على طهران.

وتقول إيران إنها تستهدف "مصالح أمريكية" في تلك الدول، غير أن بعضها خلف قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.

وبموازاة ذلك، تطلق طهران صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل، أسفرت عن قتلى وجرحى، ضمن ردها على هجمات إسرائيلية وأمريكية متواصلة قتلت مئات الأشخاص، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.