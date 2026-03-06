الأركان الكويتية تدعو للالتزام بالإرشادات حال سقوط صواريخ

دعت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت، المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإرشادات في حال ملاحظة سقوط صواريخ أو أجسام غريبة.

وأهابت هيئة الأركان الكويتية، في تنبيه، بعدم الاقتراب من الجسم أو موقع السقوط وترك مسافة آمنة إضافة إلى عدم التجمع حول الموقع حفاظا على سلامتهم

وشددت على ضرورة عدم تصوير الموقع أو نشر الإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي داعية إلى إبلاغ الجهات المختصة فورا عبر الاتصال برقم الطوارئ.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.