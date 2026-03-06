الخطوط الجوية السعودية: استئناف العمليات التشغيلية جزئيًّا من وإلى دبي بدءا من السبت

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية، أنها ستستأنف عملياتها التشغيلية جزئيًّا من وإلى دبي في الإمارات بدءا من غدٍ السبت.

وقالت في تنبيه جديد، إنه سيتم تشغيل الرحلات وفق جدول محدود في البداية، مع زيادة تدريجية في عدد الرحلات حسب تطورات الوضع.

وكان عدد من الدول العربية، قد قررت إغلاق مجالها الجوي أو تعليق رحلات جوية في خضم التصعيد الراهن في المنطقة.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.