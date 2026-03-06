الزمالك يتقدم على الاتحاد في شوط أول مثير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والاتحاد السكندري التي تأتي في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز بتقدم الفريق الأبيض بهدف.

وعلى ملعب استاد القاهرة، لعب الفريقان 45 دقيقة مثيرة شهدت هدفا للزمالك، وحالتي طرد بواقع، بطاقة حمراء في كل فريق.

وسجل ناصر منسي هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 11 من ضربة رأسية بعد متابعة عرضية أحمد فتوح.

وشهدت الدقيقة 35 طرد كريم الديب قائد الاتحاد بعد تدخل قوي مع البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك، عقب العودة لتقنية "الفار".

كما تعرض محمد شحاتة لاعب خط وسط الزمالك للطرد أيضا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بسبب تدخل قوي في كرة مشتركة، ليعلب كل فريق بعشرة لاعبين.