حزب الله ينذر سكان مستوطنات شمال إسرائيل بالإخلاء لعمق 5 كم: لن يمر عدوان جيشكم دون رد

أصدر حزب الله اللبناني، تحذيرا إلى سكان مستوطنات الشمال الإسرائيلي، طالبهم فيه بإخلاء جميع المستوطنات الواقعة على عمق 5 كيلومترات من خط الحدود.

وقال في بيان عبر «تيلجيرام» فجر الجمعة: «يُطلب منكم إخلاء جميع المستوطنات الواقعة على عمق 5 كيلومترات من خط الحدود.. لن تمر عدوانية جيشكم على السيادة اللبنانية وعلى المواطنين الآمنين وتدمير البنى التحتية المدنية وحملة التهجير التي ينفذها دون رد».

وفي سياق متصل، أشار إلى أن مجاهدي المقاومة استهدفوا، عند الساعة 01:40 من فجر الجمعة، تجمّعا لآليات جيش العدو الإسرائيلي أثناء تقدمها من «وادي العصافير» باتجاه الحارة الجنوبية لمدينة الخيام، وأكدت المقاومة تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوة المتقدمة أدى إلى إجبارها على التراجع.

وشدد أن هذه العملية تأتي ردا على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية، بما في ذلك ضاحية بيروت الجنوبية، في إطار استمرار عمليات التصدي للاعتداءات الصهيونية.