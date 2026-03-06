رشوان توفيق: الصدفة جعلتني بطل أول سهرة درامية في تاريخ التلفزيون المصري

كشف الفنان رشوان توفيق كواليس مشاركته في أول سهرة درامية قُدمت في تاريخ التلفزيون المصري، مؤكدًا أن دخوله إلى بطولتها جاء بالصدفة.

وقال "رشوان" عبر برنامج "نجوم رمضان" على القناة الأولى، أمس الخميس، إنه كان يعمل في ذلك الوقت مديرًا للاستوديو، عندما جرى التحضير لأول سهرة درامية بالتلفزيون، بحضور خبير أمريكي جاء لإلقاء محاضرة للمخرجين، مضيفًا أنه جرى الاستعانة بعدد كبير من فناني السينما للمشاركة في العمل، من بينهم الفنان أحمد رمزي.

وأوضح أن أحمد رمزي اعتذر عن المشاركة قبل التصوير بأيام، ما وضع فريق العمل في حيرة، إلى أن اقترح أحد مساعدي الإنتاج اسمه، قائلاً: "إن هناك شابًا في الأسفل حاصلًا على معهد تمثيل".

وتابع: "طلعوني وعطوني النص، ولم أتقاضَ أجرًا، لأن شغلتي الأساسية كانت مدير استوديو، لكنني وجدت نفسي أقدم سهرة بطولة مطلقة، وهذا أول ما فعلته في حياتي بتاريخ التلفزيون".

وأكد أنه يعتبر نفسه جزءًا من مبنى التلفزيون المصري، قائلًا: "حياتي كلها في هذا المبنى، ولا أعشق شيئًا بقدره"،

لافتًا إلى أن العمل في التلفزيون مدرسة قوية للممثل، مشيرًا إلى أنه كان يقدم السهرة الدرامية في نحو 85 دقيقة متواصلة داخل الاستوديو دون توقف، وهو ما كان يمثل ممارسة قوية للأداء التمثيلي.

وأردف أن التمثيل في السينما ممتع، لكنه لا يتطلب الجهد نفسه الذي كان يبذله ممثلو التلفزيون في ذلك الوقت، مؤكدًا أن حضور الممثل على الشاشة عنصر مهم في نجاحه، إذ قد يكون الممثل قويًا في الأداء لكنه يفتقد القبول أو الحضور الذي يجذب الجمهور.