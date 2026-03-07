اتهامات للجيش السوداني بارتكاب حملة اعتقالات تعسفية

أفاد "المرصد السوداني الوطني لحقوق الإنسان" باستمرار منسوبي القوات المسلحة السودانية في ارتكاب حملة الاعتقالات التعسفية.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم السبت، إنه "في إطار ممارساتها المنهجية للعنف، تلجأ إلى اعتقال المدنيين من قبائل معينة، كسلاح لترهيب المجتمعات المحلية".

وأضاف المرصد: "لا تقتصر هذه الاعتقالات على الأسباب الأمنية، بل تحمل أبعاداً انتقامية"، مشيرا إلى تزايد التقارير حول حالات اختفاء قسري وتعذيب في مراكز الاحتجاز، حيث يُحرم المعتقلون من أبسط الحقوق القانونية.

واندلع القتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وتحول إلى حرب شاملة على مستوى البلاد في أبريل 2023.

وحتى الآن، قُتل 40 ألف شخص على الأقل وشرد 12 مليونًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.