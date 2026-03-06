أعلنت شركة الاتحاد للطيران في الإمارات، يوم الجمعة، استئناف جدول محدود من الرحلات التجارية اعتبارا من 6 مارس.



وجاء في بيان لشركة الاتحاد للطيران أنها "ستسير رحلات بين أبوظبي وعدد من الوجهات الرئيسية في العالم".



وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات أعلنت بدء تشغيل رحلات استثنائية في مطارات الدولة، بعد إغلاق جزئي للمجال الجوي بسبب التوترات الإقليمية.

وشددت على المسافرين بعدم التوجه للمطار إلا بعد تواصل شركة الطيران معهم وتأكيد موعد رحلتهم لضمان انسيابية الإجراءات.

وشهدت الإمارات تسيير رحلات لإعادة المسافرين المتأثرين بالظروف الراهنة عبر مطارات الدولة على مراحل متتابعة.



وشملت المرحلة الأولى "نقل 17.498 مسافرا على متن 60 رحلة سيرتها الناقلات الوطنية، وستتضمن المرحلة المقبلة تسيير أكثر من 80 رحلة مجدولة خلال اليوم الواحد ويتم من خلالها نقل أكثر من 27 ألف مسافر".

هذا وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان صادر يوم الخميس، إن الناقلة ستشغل أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي خلال يومي 5 و6 مارس، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، إضافة إلى شحن مواد أساسية تشمل المواد سريعة التلف والأدوية.

وأفاد بأن "طيران الإمارات ستواصل إعادة بناء جدول رحلاتها تدريجيا، وفقا لتوافر المجال الجوي واستيفاء جميع المتطلبات التشغيلية".

وأكد أن "السلامة تبقى دائما على رأس أولوياتهم، وأنهم يواصلون متابعة الوضع عن كثب وتكييف عملياتهم التشغيلية وفقا للتطورات".