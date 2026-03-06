عائلة القذافي تعلّق على بيان النيابة العامة بشأن تحديد مشتبه بهم في قضية اغتيال سيف الإسلام القذافي

علّقت عائلة الزعيم الراحل معمر القذافي على بيان مكتب النائب العام الليبي عن مستجدات التحقيق بقضية اغتيال سيف الإسلام القذافي، والذي كشف عن التعرّف على مشتبه بهم مرتبطين بالجريمة.

وقالت العائلة في بيان رسمي إن ما أعلنته النيابة العامة يُعد خطوة أولية إيجابية في مسار كشف الحقيقة، إلا أنها شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة بحق الأسماء التي أشار إليها البيان، لضمان عدم إفلات المتورطين من المساءلة.

وأكدت العائلة أهمية الكشف الكامل عن جميع الملابسات المرتبطة بالقضية، بما في ذلك الجهات التي ساهمت أو سهّلت وقوع الجريمة، أو خططت لها أو وفّرت الغطاء لتنفيذها، معتبرة أن القضية تمثل شأنا عاما يستوجب أعلى درجات الشفافية وإطلاع الرأي العام على تطورات التحقيق.

كما شددت على تمسكها بحقها الشرعي والقانوني في متابعة القضية حتى تحقيق العدالة، مؤكدة أن دم الضحية لن يضيع هدرًا، وأن مرتكبي الجريمة سينالون القصاص العادل عاجلا أم آجلا.