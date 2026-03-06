برشلونة يدخل المنافسة على صفقة سينيسي مدافع بورنموث

دخل نادي برشلونة الإسباني سباق التعاقد مع المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، لاعب بورنموث الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل اهتمام أندية أوروبية أخرى بضمه.

وذكر موقع “TEAMtalk” البريطاني أن سينيسي بات قريبًا من مغادرة بورنموث مع نهاية الموسم الجاري، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يحظى باهتمام عدة أندية، أبرزها بوروسيا دورتموند الألماني ويوفنتوس الإيطالي، إلى جانب برشلونة الذي يسعى لتعزيز خط دفاعه قبل انطلاق الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يبدأ المدافع الأرجنتيني خلال الأيام القليلة القادمة دراسة العروض المقدمة له، تمهيدًا لحسم مستقبله في سوق الانتقالات الصيفية.

وكان سينيسي قد انضم إلى بورنموث في صيف عام 2022 قادمًا من نادي فينورد الهولندي، ونجح منذ ذلك الحين في تثبيت مكانه ضمن التشكيل الأساسي للفريق.