برشلونة يتراجع عن صفقة فلاهوفيتش بسبب المطالب المالية

قرر نادي برشلونة الإسباني صرف النظر عن فكرة التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع “Fichajes” الإسباني، فإن إدارة برشلونة تراجعت عن إتمام الصفقة بعد المطالب المالية المرتفعة التي تقدم بها ممثلو اللاعب، وهو ما اعتبرته الإدارة غير مناسب لخطط النادي في المرحلة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن النادي الكتالوني أبلغ وكلاء فلاهوفيتش رسميًا بقرار الانسحاب من المفاوضات وعدم المضي قدمًا في ضم المهاجم الصربي خلال الميركاتو الصيفي.

ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى يونيو المقبل، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبله مع النادي الإيطالي خلال الفترة القادمة.