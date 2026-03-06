 برشلونة يتراجع عن صفقة فلاهوفيتش بسبب المطالب المالية - بوابة الشروق
الجمعة 6 مارس 2026 5:55 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

برشلونة يتراجع عن صفقة فلاهوفيتش بسبب المطالب المالية

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 6 مارس 2026 - 5:50 م | آخر تحديث: الجمعة 6 مارس 2026 - 5:50 م

قرر نادي برشلونة الإسباني صرف النظر عن فكرة التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع “Fichajes” الإسباني، فإن إدارة برشلونة تراجعت عن إتمام الصفقة بعد المطالب المالية المرتفعة التي تقدم بها ممثلو اللاعب، وهو ما اعتبرته الإدارة غير مناسب لخطط النادي في المرحلة الحالية.

وأشار التقرير إلى أن النادي الكتالوني أبلغ وكلاء فلاهوفيتش رسميًا بقرار الانسحاب من المفاوضات وعدم المضي قدمًا في ضم المهاجم الصربي خلال الميركاتو الصيفي.

ويرتبط فلاهوفيتش بعقد مع يوفنتوس يمتد حتى يونيو المقبل، وسط حالة من الغموض بشأن مستقبله مع النادي الإيطالي خلال الفترة القادمة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك