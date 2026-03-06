ابنة ماري لويس بشارة: صممت الزي الرسمي لمطار فرانكفورت بألمانيا

قالت آن ماري مجدي، ابنة مصممة الأزياء العالمية ماري لويس بشارة، إن والدتها تمثل بالنسبة لها أكثر من مجرد أم، موضحة: «والدتي هي صديقتي البيست فريند ومديرتي وكل حاجة في حياتي».

وأضافت «مجدي» عبر برنامج «رحلة المليار» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، اليوم الخميس: «أنا وماما مكناش نعرف نشتغل أوي مع بعض حلو» خاصة بعد تخرجها وبدء تجربتها في عالم الموضة، مشيرة إلى أنها افتتحت علامة تجارية خاصة بها وكانت تتوقع عند عودتها إلى مصر أن تُدخل تغييرات وأنظمة جديدة داخل الشركة، لكنها فوجئت بواقع الصناعة وطبيعة العمل المختلفة.

وتابعت أنها غادرت مصر في سن الـ 15 للدراسة في مدرسة داخلية بالخارج، ووصفت التجربة بأنها كانت صعبة في البداية بسبب البعد عن أسرتها، لكنها تمكنت من تكوين صداقات ما زالت مستمرة حتى اليوم، قبل أن تكمل دراستها الجامعية في مجال الموضة والتسويق.

واستكملت أنها لم تكن في البداية مهتمة بالدخول إلى عالم الأزياء، لكن مشاركتها في معسكر تعليمي دفعها لاكتشاف شغفها بالموضة، حيث صممت خلاله فستانًا من الجرائد، وهو ما شجعها على التقدم إلى مدرسة داخلية متخصصة في دراسة الموضة.

ولفتت إلى أنه رغم ذهابها إلى مصنع العائلة يوميًا وهي صغيرة، فإنها عندما عادت إلى مصر أدركت أن دراسة الموضة تختلف عن صناعة الملابس نفسها، مؤكدة أنها مع مرور الوقت بدأت تكتسب خبرة أكبر وصممت مجموعات أزياء.

وأردفت أنها ترى أهمية إضافة رؤية جديدة، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا من خلال افتتاحهم مصانع وزيادة نشاط التصدير.

وكشفت أن تصميماتها وصلت إلى الأسواق العالمية، لافتة إلى أنها صممت الزي الرسمي «يوني فورم» لمطار فرانكفورت في ألمانيا.

وعن رؤيتها للموضة، قالت إن لكل دولة طابعها الخاص في الأزياء، لكنها تفضل الموضة المصرية وتسعى إلى تقديم شيء جديد ومختلف ينطلق من مصر إلى العالم، مضيفة أن ن جدتها أمال بشارة كانت تمثل قدوة لها، تمامًا كما تمثل والدتها لها في حياتها المهنية والشخصية.

وأردفت أن ما تعلمته من والدتها هو حب العمل والجرأة في اتخاذ القرارات، موضحة أن والدتها قد تتخذ أحيانًا قرارات كبيرة وسريعة مثل إبرام تعاقدات جديدة أو افتتاح مصانع.