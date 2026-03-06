إصابة 9 أشخاص في حريق مزرعة دواجن بعد انفجار أسطوانة غاز بالمنصورة

أصيب 9 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم؛ إثر اندلاع حريق داخل مزرعة دواجن بالأراضي الزراعية بقرية سلامون خلف إحدى محطات الوقود بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، عقب انفجار أسطوانة غاز داخل المزرعة.

تلقى اللواء عصام هلال، مدير أمن الدقهلية، إخطارا بالواقعة، وعلى الفور وجه اللواء محمد عز، مدير المباحث، بسرعة الانتقال إلى موقع الحادث والفحص.

وتبين من المعاينة الأولية نشوب حريق داخل مزرعة دواجن بالأرض الزراعية، أعقبه سماع دوي انفجار لأسطوانة غاز داخل المزرعة، ما أدى إلى انهيار جزء من سور المزرعة وإصابة عدد من المتواجدين بالمكان.

ودفعت هيئة الإسعاف بـ 6 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأصيب جراء الحادث كلا من: "أحمد شوقي الجيار"، 19 سنة، من سلامون القماش، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالعمود الفقري، و"محمد رضا علوان"، 20 سنة، من شها، ببتر بالساق اليمنى واختناق، وآخر مجهول الاسم والعنوان، نحو 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، و"محمد الشحات أبو ليلة"، 18 سنة، من سلامون القماش، باشتباه كسر بالحوض وكسر بالقدم اليمنى، و"محمد محمد شاهين"، 22 سنة، من شها، باشتباه كسر بالعمود الفقري، و"أسامة يوسف عبداللطيف"، 25 سنة، جروح وحروق بالبطن واشتباه ارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، و"يوسف ربيع إبراهيم"، 18 سنة، حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة متفرقة بالجسم، و"عمار هشام الصياد"، 18 سنة، حروق من الدرجات الأولى والثانية والثالثة متفرقة بالجسم، و"أسعد محمد علي"، 37 سنة، حروق من الدرجتين الأولى والثانية بالجسم وكدمات بالوجه وانخفاض بدرجة الوعي.

وأكدت المصادر أنه لا توجد وفيات حتى الآن، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان أسباب الحريق والانفجار.